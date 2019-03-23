Сьогодні відбудеться пробне ЗНО з 10 предметів
Київ • УНН
КИЇВ, 23 березня. УНН. У суботу, 23 березня, відбудеться другий тур пробного зовнішнього незалежного оцінювання з 10 предметів. Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти, передає УНН.
"Завтра відбудеться пробне зовнішнє незалежне оцінювання з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, німецької, французької та іспанської мов", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, понад 4,5 тисяч раніше зареєстрованих осіб не взяли участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови.
Нагадаємо, 16 березня в Україні відбулось пробне зовнішнє незалежне оцінювання - 2019 із ЗНО з української мови та літератури.
19 березня Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив правильні відповіді і завдання пробного ЗНО з української мови і літератури.
У 2018 році за підсумками проведення зовнішнього незалежного оцінювання з української мови фіксується збільшення рівня гендерної диспропорції.