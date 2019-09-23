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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 67503 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112709 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104525 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111395 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120127 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148528 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148848 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В "Слуге народа" отрицают наличие раскола, списав все на горячую дискуссию

В "Слуге народа" отрицают наличие раскола, списав все на горячую дискуссию

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. Раскола внутри фракции “Слуга народа” нет, тогда как при обсуждении отдельных законопроектов на заседаниях фракции часто возникает горячая дискуссия, однако в результате решение принимается мнением большинства. Об этом сообщил народный депутат Украины Данил Гетманцев в комментарии журналистам в кулуарах Форума национальной бизнес-коалиции в Киеве, передает корреспондент УНН.

“Дискуссия внутри фракции — это дискуссия, это нормальный демократический процесс, обмен мнениями между людьми. И как голосует фракция, вы увидели в пятницу, когда мы голосовали за законопроекты. Мы обсуждаем все законопроекты на заседании фракции, у нас действительно очень жаркие дискуссии по законопроектам — например, по законопроекту 1053 и 1073 у нас были жаркие дискуссии, но мы приняли на фракции решения большинством, которые надо поддерживать, и их поддержали”, — пояснил Гетманцев, отвечая на вопрос, есть ли раскол во фракции.

Напомним, 20 сентября Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, что предусматривает применение программного обеспечения регистраторов расчетных операций.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан не заявлял вчера о необходимости разогнать всех народных депутатов от “Слуги народа” в связи с тем, что они отказались поддерживать проект закона 1009 о разрешении прослушки для ГБР и НАБУ, впрочем он способен кричать.

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