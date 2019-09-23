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У "Слузі народу" заперечили наявність розколу, списавши все на палку дискусію

У "Слузі народу" заперечили наявність розколу, списавши все на палку дискусію

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Розколу всередині фракції “Слуга народу” немає, тоді як під час обговорення окремих законопроектів на засіданнях фракції часто виникає палка дискусія, однак в результаті рішення ухвалюється думкою більшості. Про це повідомив народний депутат України Данило Гетманцев у коментарі журналістам у кулуарах Форуму національної бізнес-коаліції в Києві, передає корреспондент УНН.

“Дискусія всередині фракції — це дискусія, це нормальний демократичний процес, обмін думками між людьми. І яким чином голосує фракція, ви побачили в п’ятницю, коли ми голосували за законопроекти. Ми обговорюємо всі законопроекти на засіданні фракції, у нас дійсно дуже палкі дискусії щодо законопроектів — наприклад, щодо законопроекту 1053 і 1073 у нас були жаркі дискусії, але ми ухвалили на фракції рішення більшістю, що їх треба підтримувати, і їх підтримали”, — пояснив Гетманцев, відповідаючи на запитання, чи є розкол у фракції.

Нагадаємо, 20 вересня Верховна Рада ухвалила законопроекти 1053-1 і 1073 щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг, що передбачає застосування програмне забезпечення реєстраторів розрахункових операцій.

Керівник Офісу Президента України Андрій Богдан не заявляв вчора про необхідність розігнати всіх народних депутатів від “Слуги народу” у зв’язку з тим, що вони відмовились підтримувати проект закону 1009 щодо дозволу прослушки для ДБР і НАБУ, втім він здатен кричати.

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