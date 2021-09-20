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В "Слуге народа" ожидают рассмотрения постановления о непризнании выборов в Госдуму РФ в среду

В "Слуге народа" ожидают рассмотрения постановления о непризнании выборов в Госдуму РФ в среду

Киев  •  УНН

 • 9650 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Постановление о признании нелегитимными результаты выборов в Государственную думу РФ могут рассмотреть в зале парламента уже в среду. Об этом заявил первый заместитель председателя депутатской фракции “Слуги народа” Александр Корниенко на брифинге журналистам, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Относительно постановления об осуждении выборов в Государственную думу, я думаю, что завтра она будет в комитете. Я думаю там не будет особых преград даже в среду утром ее попробовать проголосовать. Она поняла, и, я думаю, будет широко поддержана парламентом, кроме, конечно, тех сил, которые рады были бы, если бы такие выборы происходили и в Украине”, — сказал Корниенко.

Детали

Ранее нардеп от “Слуги народа”, представитель Президента в КСУ Федор Вениславский анонсировал рассмотрение постановления — обращение к международному сообществу о признании нелегитимности Государственной Думы за участие в выборах жителей оккупированных территорий.

Контекст

Выборы в Государственную думу РФ состоялись 17-19 сентября 2021 года. Это уже вторые выборы в российский парламент, которые собирались провести в аннексированном Крыму.

Накануне выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины жителям массово начали выдавать паспорта граждан России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили, что предоставление жителям ОРДЛО российского гражданства является следствием якобы “невыполнения Украиной своих обязательств” по минским соглашениям.

Украинский МИД выразил протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией России решения о привлечении населения территорий ОРДЛО к выборам в Госдуму РФ.

Добавим, Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором назвала незаконным привлечение жителей оккупированной части Донбасса и Крыма к голосованию на российских выборах. Нардепы также обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.

МИД Украины выразил решительный протест и осудил противоправную организацию и проведение РФ 17-19 сентября 2021 года выборов депутатов в Госдуму РФ на временно оккупированной территории Крыма и принудительного привлечения к участию в этих выборах граждан Украины по выданным им незаконным способом паспортами граждан РФ в ОРДЛО.

Украина введет санкции против участников “избирательного процесса” в Госдуму РФ на оккупированных территориях — членов участковых комиссий, агитаторов, кандидатов, всех наблюдателей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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