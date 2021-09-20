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У "Слузі народу" очікують на розгляд постанови про невизнання виборів до Держдуми РФ у середу

Київ • УНН

 • 9661 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Постанову про визнання нелегітимними результати виборів до Державної думи РФ можуть розглянути в залі парламенту вже у середу. Про це заявив перший заступник Голови депутатської фракції “Слуги народу” Олександр Корнієнко на брифінгу журналістам, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Щодо постанови про засудження виборів у Державну думу, я думаю що завтра вона буде в комітеті. Я думаю там не буде особливих перепон навіть в середу вранці її спробувати проголосувати. Вона зрозуміла, і, я думаю, буде широко підтримана парламентом, крім, звичайно, тих сил, які раді були б, якби такі вибори відбувались і в Україні”, — сказав Корнієнко.

Деталі

Раніше нардеп від “Слуги народу”, представник Президента в КСУ Федір Веніславський анонсував розгляд постанови — звернення до міжнародної спільноти щодо визнання нелегітимності Державної Думи через участь у виборах мешканців окупованих територій.

Контекст

Вибори в Державну думу РФ відбулися 17-19 вересня 2021 року. Це вже другі вибори до російського парламенту, які збиралися провести в анексованому Криму.

Напередодні виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України жителям масово почали видавати паспорти громадян Росії. У зовнішньополітичному відомстві РФ заявили, що надання жителям ОРДЛО російського громадянства є наслідком нібито “невиконання Україною своїх зобов’язань” за мінськими угодами.

Український МЗС висловив протест у зв’язку зі схваленням Центральною виборчою комісією Росії рішення про притягнення населення територій ОРДЛО до виборів до Держдуми РФ.

Додамо, Верховна Рада України ухвалила постанову, у якій назвала незаконним залучення жителів окупованої частини Донбасу і Криму до голосування на російських виборах. Нардепи також звернулися до міжнародного співтовариства із закликом визнати ці вибори нелегітимними і накласти санкції на РФ.

МЗС України висловило рішучий протест та засудило протиправну організацію і проведення РФ 17-19 вересня 2021 року виборів депутатів до Держдуми РФ на тимчасово окупованій території Криму і примусового залучення до участі у цих виборах громадян України з виданими їм у незаконний спосіб паспортами громадян РФ в ОРДЛО.

Україна запровадить санкції проти учасників “виборчого процесу” до Держдуми РФ на окупованих територіях — членів дільничних комісій, агітаторів, кандидатів, всіх спостерігачів.

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