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Наступного тижня у ВР можуть ухвалити постанову про визнання нелегітимності Держдуми РФ - Веніславський

Київ • УНН

 • 22384 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Наступного тижня ВР може ухвалити постанову - звернення до міжнародної спільноти щодо визнання нелегітимності Державної Думи через участь у виборах мешканців окупованих територій. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив член комітету, нардеп від "Слуги народу", представник Президента в КСУ Федір Веніславський, передає УНН.

Цитата

“Наш парламент безумовно наступного тижня відреагує і я переконаний, що ми ухвалимо ще одну постанову якраз звернення до міжнародної спільноти щодо нелегітимності Державної Думи... Думаю, звернемося у вівторок-середу з черговою заявою, де викладемо факти цинічного порушення норм міжнародного права”, — заявив Веніславський.

Він також наголосив, що у виборах до Держдуми РФ брали участь, всупереч усім міжнародним договорам і міжнародним конвенціям, в тому числі жителі тимчасово окупованих територій

Доповнення

Вибори в Державну думу РФ пройдуть 17-19 вересня 2021 року. Це вже другі вибори до російського парламенту, які збираються провести в анексованому Криму.

Напередодні виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України жителям масово почали видавати паспорти громадян Росії. У зовнішньополітичному відомстві РФ заявили, що надання жителям ОРДЛО російського громадянства є наслідком нібито “невиконання Україною своїх зобов’язань” за мінськими угодами.

Українське МЗС висловило протест у зв’язку зі схваленням Центральною виборчою комісією Росії рішення про притягнення населення територій ОРДЛО до виборів до Держдуми РФ.

Додамо, Верховна Рада України ухвалила постанову, у якій назвала незаконним залучення жителів окупованої частини Донбасу і Криму до голосування на російських виборах. Нардепи також звернулися до міжнародного співтовариства із закликом визнати ці вибори нелегітимними і накласти санкції на РФ.

МЗС України висловило рішучий протест та засудило протиправну організацію і проведення РФ 17-19 вересня 2021 року виборів депутатів до Держдуми РФ на тимчасово окупованій території Криму і примусового залучення до участі у цих виборах громадян України з виданими їм у незаконний спосіб паспортами громадян РФ в ОРДЛО.

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