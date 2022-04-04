В Славянске задержали мужчину за распространение информации о расположении подразделений ВСУ

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Донецкая областная прокуратура уличила жителя г. Славянска в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении ВСУ, по возможности их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения.

Подозреваемый находится под стражей.

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"По данным следствия, 30 марта 2022 года мужчина обозначил на Google-карте одного из населенных пунктов Донецкой области местонахождения воинских подразделений ВСУ и распространил изображения с указанной локацию в одном из Telegram-каналов. При этом подозреваемый сделал сообщение в комментариях, добавив информацию о маршруте передвижения военнослужащих, которая не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ", - говорится в сообщении.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

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