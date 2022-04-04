У Слов’янську затримали чоловіка за поширення інформації щодо розташування підрозділів ЗСУ

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Донецька обласна прокуратура викрила жителя м. Слов’янська у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану.

Підозрюваний знаходиться під вартою.

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"За даними слідства, 30 березня 2022 року чоловік позначив на Google-мапі одного з населених пунктів Донецької області місцезнаходження військових підрозділів ЗСУ та поширив зображення із вказаною локацію в одному з Telegram-каналів. При цьому підозрюваний зробив допис у коментарях, додавши інформацію щодо маршруту пересування військовослужбовців, яка не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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