В Славянске автомобиль переехал мужчину, который лежал на дороге
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. 50-летний житель Славянска Донецкой области погиб под колесами легковой машины. Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию области.
Автопроисшествие произошло 2 января около 17:30. Женщина на автомобиле "Пежо" совершил наезд на пешехода. Мужчина от полученных травм скончался.
На месте работали следователи областного главка полиции Донецкой области и патрульные полицейские. Установлено, что в момент аварии пострадавший лежал на проезжей части.
Событие квалифицированы по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Продолжается досудебное расследование. Полные обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, подросток, который был за рулем, когда погибла 16-летняя девушка, взят под стражу.