У Слов’янську автомобіль переїхав чоловіка, який лежав на дорозі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. 50-річний житель Слов’янська Донецької області загинув під колесами легкової автівки. Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію області.
Автопригода сталася 2 січня близько 17:30. Жінка на автомобілі "Пежо" скоїла наїзд на пішохода. Чоловік від отриманих травм помер.
На місці працювали слідчі обласного главку поліції Донеччини і патрульні поліцейські. Встановлено, що в момент аварії потерпілий лежав на проїжджій частині.
Подію кваліфіковано за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Триває досудове розслідування. Повні обставини автопригоди встановлюються.
Нагадаємо, підлітка, який був за кермом, коли загинула 16-річна дівчина, взято під варту.