В Словакии на шахте произошло возгорание метана, среди пострадавших украинец
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. На шахте Новаки на западе Словакии произошло возгорание метана. В результате девять горняков получили ранения, среди них один украинец, сообщает RMF24, пишет УНН.
Детали
Министр экономики Словакии Карел Хирман сообщил, что, по предварительным данным, на месте происшествия произошло внезапное и неожиданное возгорание метана, а не взрыв. По данным министерства, значительных повреждений шахте не нанесено.
«У пострадавших ожоги лица, шеи и рук. На момент возгорания в этом районе находились 70 горняков», - говориться в сообщении.
Сообщается, что, по данным спасательных служб, девять горняков получили ранения. Состояние четверых, в том числе двух поляков, тяжелое. Их доставили в больницы Братиславы и Кошице.
«Среди раненых также один шахтер из Украины», - отмечается в сообщении.
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что ситуация стабильна и что прокуратура начала расследование. Он также сообщил, что все пострадавшие самостоятельно покинули шахту и прошли пешком два километра от места возгорания.
Дополнение
На угольной шахте на севере Турции произошел взрыв.