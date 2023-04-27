У Словаччині на шахті стався спалах метану, серед постраждалих українець
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. На шахті Новаки на заході Словаччини сталося загоряння метану. У результаті дев'ять гірників дістали поранення, серед них один українець, повідомляє RMF24, пише УНН.
Деталі
Міністр економіки Словаччини Карел Хірман повідомив, що, за попередніми даними, на місці події сталося раптове і несподіване загоряння метану, а не вибух. За даними міністерства, значних пошкоджень шахті не завдано.
«У постраждалих опіки обличчя, шиї та рук. На момент загоряння в цьому районі перебували 70 гірників», - ідеться в повідомленні.
Повідомляють, що, за даними рятувальних служб, дев'ять гірників дістали поранення. Стан чотирьох, зокрема двох поляків, важкий. Їх доправили в лікарні Братислави і Кошице.
«Серед поранених також один шахтар з України», - зазначається в повідомленні.
Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер заявив, що ситуація стабільна і що прокуратура почала розслідування. Він також повідомив, що всі постраждалі самостійно покинули шахту і пройшли пішки два кілометри від місця загоряння.
Доповнення
На вугільній шахті на півночі Туреччини стався вибух.