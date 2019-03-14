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В составе Пентагона сформировано Агентство космического развития

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. Агентство космического развития (АКР) официально сформировано в составе Министерства обороны США. Об этом сообщила в среду газета Defense News, в распоряжение которой попал соответствующий указ и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана, передает УНН.

В составе Пентагона сформировано Агентство космического развития

Он назначил главой АКР Фреда Кеннеди. Деятельность агентства будет курировать заместитель министра обороны США Майкл Гриффин, отвечающий за сферу военных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. По данным газеты, документ подписан во вторник.

“АКР ускорит разработку и использование новых военных космических возможностей, необходимых для обеспечения технологического и военного преимущества в космосе для национальной обороны, — говорится в документе. — АКР объединит усилия всего минобороны по определению, разработке и внедрению новых и инновационных решений”.

Агентство, отмечается в указе, будет отвечать за разработку программной политики для военно-космических программ следующего поколения. Отставной полковник ВВС США Фред Кеннеди занимал пост начальника управления разработки тактических систем оружия в Управлении перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA).

Как отмечает газета, АКР будет также заниматься закупками в военно-космической сфере.

Напоминаем, СМИ узнали о планах Пентагона испытать ракету сразу после выхода из ДРСМД.

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