У складі Пентагону сформовано Агентство космічного розвитку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Агентство космічного розвитку (АКР) офіційно сформовано у складі Міністерства оборони США. Про це повідомила в середу газета Defense News, в розпорядження якої потрапив відповідний указ в.о. глави Пентагону Патрика Шанахана, передає УНН.
Він призначив главою АКР Фреда Кеннеді. Діяльність агентства буде курирувати заступник міністра оборони США Майкл Гріффін, який відповідає за сферу військових науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок. За даними газети, документ підписаний у вівторок.
“АКР прискорить розробку і використання нових військових космічних можливостей, необхідних для забезпечення технологічної та військової переваги в космосі для національної оборони, — йдеться в документі. — АКР об’єднає зусилля всього міноборони за визначенням, розробці та впровадженню нових та інноваційних рішень”.
Агентство, відзначається в указі, буде відповідати за розробку програмної політики для військово-космічних програм наступного покоління. Відставний полковник ВПС США Фред Кеннеді займав пост начальника управління розробки тактичних систем зброї в Управлінні перспективних дослідницьких програм Пентагону (DARPA).
Як зазначає газета, АКР буде також займатися закупівлями в військово-космічній сфері.
Нагадуємо, ЗМІ дізналися про плани Пентагону випробувати ракету відразу після виходу з ДРСМД.