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В системе внутренних дел еще один летальный случай от COVID-19

Киев • УНН

 • 16133 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В течение суток коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили у еще 289 сотрудников Министерства внутренних дел, в общем COVID-19 обнаружили у 27 273 правоохранителей МВД. Умерло от осложнений коронавирусной болезни - 87 человек, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД Украины в Telegram.

В системе внутренних дел еще один летальный случай от COVID-19

"Сегодня, 18 декабря, зафиксировано 289 лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни у работников МВД. Наибольшее количество больных - в Донецкой, Одесской, Запорожской областях и в г. Киеве ", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что с начала пандемии COVID-19 обнаружили у 27 273 правоохранителей МВД, из них выздоровели - 26 315 человек, умерло от осложнений коронавирусной болезни - 87 человек.

Напомним, в Украине на 8:00 18 декабря зафиксировано уже 944 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 12,6 тысячи, рост по сравнению с сутками ранее.

Как сообщал УНН, по состоянию на 18 декабря ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве.

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