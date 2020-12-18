В системе внутренних дел еще один летальный случай от COVID-19

"Сегодня, 18 декабря, зафиксировано 289 лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни у работников МВД. Наибольшее количество больных - в Донецкой, Одесской, Запорожской областях и в г. Киеве ", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что с начала пандемии COVID-19 обнаружили у 27 273 правоохранителей МВД, из них выздоровели - 26 315 человек, умерло от осложнений коронавирусной болезни - 87 человек.

Напомним, в Украине на 8:00 18 декабря зафиксировано уже 944 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 12,6 тысячи, рост по сравнению с сутками ранее.

Как сообщал УНН, по состоянию на 18 декабря ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве.