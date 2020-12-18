У системі внутрішніх справ ще один летальний випадок від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Протягом доби коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили у ще 289 співробітників Міністерства внутрішніх справ, загалом COVID-19 виявили у 27 273 правоохоронців МВС. Померло від ускладнень коронавірусної хвороби – 87 осіб, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби МВС України у Telegram.
“Сьогодні, 18 грудня, зафіксовано 289 лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби у працівників МВС. Найбільша кількість хворих – у Донецькій, Одеській, Запорізькій областях та у м. Києві”, - повідомили у пресслужбі.
Зазначається, що від початку пандемії, COVID-19 виявили у 27 273 правоохоронців МВС, з них одужало – 26 315 осіб, померло від ускладнень коронавірусної хвороби – 87 осіб.
Нагадаємо, в Україні на 8 годину 18 грудня зафіксовано вже 944 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - понад 12,6 тисячі, зростання проти доби раніше.
Як повідомляв УНН, станом на 18 грудня ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві.