В Сирии от взрывов оставленных исламистами мин погибли по меньшей мере 16 гражданских

По данным центра, на минах подорвалось транспортное средство, перевозившее сборщиков трюфелей. Среди погибших - 14 женщин. Еще 32 человека в результате взрыва получили ранения. Сирийские СМИ сообщили о взрыве мины в другом районе этой же провинции, в результате которого погибли четыре человека, а 36 получили ранения.

Гражданские лица часто становятся жертвами взрывов мин на тех сирийских территориях, находившихся под контролем "Исламского государства". Ранее в марте крайней мере восемь гражданских лиц погибли в результате взрыва мины в городе Пальмира, а в феврале на мине в провинции Хама подорвался автобус, который тоже перевозил сборщиков грибов. Тогда погибли 18 человек.

Как сообщал УНН, в течение 8 лет войны в Сирии погибли более 370 000 человек из которых почти треть - мирные жители.