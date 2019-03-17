В Сирии от взрывов оставленных исламистами мин погибли по меньшей мере 16 гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. По меньшей мере 16 гражданских лиц погибли в субботу, 16 марта, в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, подорвавшись на установленных боевиками террористической группировки "Исламское государство" минах. Об этом 17 марта сообщил базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает УНН со ссылкой на DW.
По данным центра, на минах подорвалось транспортное средство, перевозившее сборщиков трюфелей. Среди погибших - 14 женщин. Еще 32 человека в результате взрыва получили ранения. Сирийские СМИ сообщили о взрыве мины в другом районе этой же провинции, в результате которого погибли четыре человека, а 36 получили ранения.
Гражданские лица часто становятся жертвами взрывов мин на тех сирийских территориях, находившихся под контролем "Исламского государства". Ранее в марте крайней мере восемь гражданских лиц погибли в результате взрыва мины в городе Пальмира, а в феврале на мине в провинции Хама подорвался автобус, который тоже перевозил сборщиков грибов. Тогда погибли 18 человек.
Как сообщал УНН, в течение 8 лет войны в Сирии погибли более 370 000 человек из которых почти треть - мирные жители.