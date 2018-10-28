В Сирии после нападения "ИГ" погиб 41 повстанец - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В результате нападения боевиков группировки “Исламское государство” погиб 41-го боец "Демократических сил Сирии" — военного альянса сирийской оппозиции, который поддерживают США. Об этом сообщает France24 со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, информирует УНН.
По данным наблюдателей, нападение совершили террористы-смертники. В результате атаки, по данным обсерватории, за одну ночь погиб 41 боец SDF. Атаки произошли в селах Суса и Аль-Багуза вечером 26 октября: боевики взорвали автомобиль со взрывчаткой.
Отметим, повстанцы SDF в прошлом месяце начали наступление против исламистов на восточных берегах Евфрата в провинции Дейр-Еззор: оппозиция пытается вытеснить джихадистов из города Хаджин вблизи сирийско-иракской границы.
Как сообщал УНН, РФ, ФРГ, Турция и Франция выразили приверженность территориальной целостности Сирии.