В Сирии после нападения "ИГ" погиб 41 повстанец - СМИ

По данным наблюдателей, нападение совершили террористы-смертники. В результате атаки, по данным обсерватории, за одну ночь погиб 41 боец ​​SDF. Атаки произошли в селах Суса и Аль-Багуза вечером 26 октября: боевики взорвали автомобиль со взрывчаткой.

Отметим, повстанцы SDF в прошлом месяце начали наступление против исламистов на восточных берегах Евфрата в провинции Дейр-Еззор: оппозиция пытается вытеснить джихадистов из города Хаджин вблизи сирийско-иракской границы.

Как сообщал УНН, РФ, ФРГ, Турция и Франция выразили приверженность территориальной целостности Сирии.