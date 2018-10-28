У Сирії після нападу "ІД" загинув 41 повстанець - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Унаслідок нападу бойовиків угрупування “Ісламська держава” загинув 41-го боєць “Демократичних сил Сирії” — військового альянсу сирійської опозиції, який підтримують США. Про це повідомляє France24 з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, інформує УНН.
За даними спостерігачів, напад здійснили терористи-смертники. В результаті атаки, за даними обсерваторії, за одну ніч загинув 41 боєць SDF. Напади стались у селах Суса і Аль-Багуза ввечері 26 жовтня: бойовики підірвали автомобіль з вибухівкою.
Зазначимо, повстанці SDF минулого місяця почали наступ проти ісламістів на східних берегах Євфрату в провінції Дейр-Еззор: опозиція намагається витіснити джихадистів з міста Хаджин поблизу сирійсько-іракського кордону.
Як повідомляв УНН, РФ, ФРН, Туреччина і Франція висловили прихильність територіальній цілісності Сирії.