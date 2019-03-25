В Сирии подорвали автомобиль с американскими журналистами
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Сирии машина со съемочной группой американского телеканала NBC News подорвалась на фугасе, местный водитель автомобиля погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.
Журналисты, которые были в машине, не пострадали.
"Мы счастливы, что работники NBC не пострадали, однако один из местных водителей, который работал с ними был убит. Выражаем глубокие соболезнования его семье и близким", - заявил президент NBC News Ноа Оппенхайм.
Где именно подорвался автомобиль, пока не сообщается.
"Мы все еще собираем информацию о сегодняшних событиях. Мы на связи с семьей водителя, чтобы поддержать их, как только можем", - говорится в сообщении.
Напомним, президент США Дональд Трамп оставит в Сирии 400 американских военных после окончательной победы над террористической группировкой "Исламское государство" (ИД).