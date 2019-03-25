В Сирии подорвали автомобиль с американскими журналистами

Журналисты, которые были в машине, не пострадали.

"Мы счастливы, что работники NBC не пострадали, однако один из местных водителей, который работал с ними был убит. Выражаем глубокие соболезнования его семье и близким", - заявил президент NBC News Ноа Оппенхайм.

Где именно подорвался автомобиль, пока не сообщается.

"Мы все еще собираем информацию о сегодняшних событиях. Мы на связи с семьей водителя, чтобы поддержать их, как только можем", - говорится в сообщении.

Напомним, президент США Дональд Трамп оставит в Сирии 400 американских военных после окончательной победы над террористической группировкой "Исламское государство" (ИД).