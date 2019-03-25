У Сирії підірвався автомобіль з американськими журналістами
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Сирії машина зі знімальною групою американського телеканалу NBC News підірвалася на фугасі, місцевий водій автомобіля загинув. Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC News.
Журналісти, які перебували в машині, не постраждали.
"Ми щасливі, що працівники NBC не постраждали, проте один із місцевих водіїв, який працював із ними був убитий. Висловлюємо найглибші співчуття його родині та близьким", - заявив президент NBC News Ноа Оппенгайм.
Де саме підірвався автомобіль, поки не повідомляється.
"Ми все ще збираємо інформацію про сьогоднішні події. Ми на зв'язку з сім'єю водія, щоб підтримати їх, як тільки можемо", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп залишить у Сирії 400 американських військових після остаточної перемоги над терористичним угрупуванням “Ісламська держава” (ІД).