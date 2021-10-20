В Сирии взорвали автобус, погибли 13 военных
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Сегодня в центре Дамаска, столицы Сирии, на придорожной бомбе подорвался автобус, в результате чего погибло не менее 13 военных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Две бомбы сработали, когда автобус проезжал на мосту Хафеза аль-Асада. Третью бомбу обезвредило армейское инженерное подразделение.
В результате взрыва погибло не менее 13 сирийских военных, находившихся в автобусе. Еще трое получили ранения.
По данным официальных лиц, это был "террористический" взрыв.
В этом году в восточной части Сирии было совершено несколько нападений на армейские машины со стороны подозреваемых боевиков группировки "Исламское государство".
Напомним
В феврале этого года на востоке Сирии боевики "ИГ" нанесли удары по газопроводу. В результате взрыва газопровод загорелся в двух местах, обошлось без жертв.