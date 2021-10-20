У Сирії підірвали автобус, загинуло 13 військових
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Сьогодні у центрі Дамаска, столиці Сирії, на придорожній бомбі підірвався автобус, унаслідок чого загинуло щонайменше 13 військових. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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Дві бомби спрацювали, коли автобус проїжджав на мосту Хафеза аль-Асада. Третю бомбу знешкодив армійський інженерний підрозділ.
Унаслідок вибуху загинуло щонайменше 13 сирійських військових, які перебували в автобусі. Ще троє дістали поранення.
За даними офіційних осіб, це був "терористичний" вибух.
Цього року у східній частині Сирії було скоєно кілька нападів на армійські машини з боку ймовірних бойовиків угруповання "Ісламська держава".
Нагадаємо
У лютому цього року на сході Сирії бойовики "ІД" завдали ударів по газопроводу. Внаслідок вибуху газопровід загорівся у двох місцях, обійшлося без жертв.