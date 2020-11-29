В Сингапуре женщина, переболевшая коронавирусом, родила младенца с антителами к COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Сингапуре женщина, переболевшая COVID-19 во время беременности, родила ребенка, который имеет антитела от болезни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The Straits Times.
"Драматическая беременность", которая началась с заболевания COVID-19, закончилась слезами радости, когда 31-летняя госпожа Селин Нг-Чан родила своего второго ребенка в начале месяца. По словам частного репетитора, ее сын Олдрин не только родился не больным COVID-19, но и имел антитела от него. Госпожа Нг-Чан является одной из немногих женщин в Сингапуре, которые заразились коронавирусом во время беременности и родили на данный момент", - сообщили в СМИ.
По словам женщины, ее антитела от COVID-19 уже исчезли, однако у младенца они до сих пор есть.
"Мой врач подозревает, что я передала ему свои антитела к COVID-19 во время беременности", - сказала Селин Нг-Чан.
Указано, что госпожа Нг-Чан и ее дочь Алдрина имели легкую форму болезни, и их выписали из больницы через 2,5 недели. Они заболели COVID-19 во время поездки в Европу в марте 2020 года. Диагноз COVID-19 женщина получила, когда была на десятой недели беременности.
Отмечается, что по данным, которые опубликованы Королевским колледжем акушеров-гинекологов в Соединенном Королевстве Великобритании в октябре, передача COVID-19 от беременной женщины ребенку во время беременности или родов редкость.
Напомним, в июле ученые допускали, что у беременных производятся более устойчивые антитела к COVID-19.