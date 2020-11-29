У Сінгапурі жінка, яка перехворіла на коронавірус, народила немовля з антитілами до COVID-19

“Драматична вагітність”, що почалась із захворювання на COVID-19, закінчилась сльозами радості, коли 31-річна пані Селін Нг-Чан народила свою другу дитину на початку місяця. За словами приватного репетитора, її син Олдрін не тільки народився не хворим на COVID-19, але і мав антитіла від нього. Пані Нг-Чан є однією з небагатьох жінок у Сінгапурі, які інфікувались коронавірусом під час вагітності і народили до цього часу”, - повідомили у ЗМІ.

За словами жінки, її антитіла від COVID-19 вже зникли, однак у немовляти вони досі є.

“Мій лікар підозрює, що я передала йому свої антитіла до COVID-19 під час вагітності", - сказала Селін Нг-Чан.

Вказано, що пані Нг-Чан та її донька Алдріна мали легку форму хвороби, і їх виписали з лікарні через 2,5 тижні. Вони захворіли на COVID-19 під час поїздки до Європи у березні 2020 року. Діагноз COVID-19 жінка отримала, коли була на 10-у тижні вагітності.

Зазначається, що за даними, які оприлюднені Королівським коледжем акушерів-гінекологів у Сполученому Королівстві Великої Британії в жовтні, передача COVID-19 від вагітної жінки дитині під час вагітності або пологів є рідкістю.

Нагадаємо, у липні вчені допускали, що у вагітних виробляються більш стійкі антитіла до COVID-19.