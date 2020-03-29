В Сингапуре аннулировали паспорт нарушителя коронавирусного карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Власти Сингапура аннулировали паспорт 53-летнего местного жителя, который нарушил карантинные предписания. Об этом УНН сообщает со ссылкой на газету Straits Times.
"53-летний Иллая Виктор Го 3 марта выехал из Сингапура в Индонезию. Он вернулся 19 марта и получил при въезде сообщение об обязательной домашней изоляции сроком на две недели в рамках мероприятий по борьбе с распространением коронавируса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что он, однако, в тот же день снова отправился в Индонезию, несмотря на то, что его могли оштрафовать на 10 тыс. долларов, или взять под стражу на срок до полугода.
"Мужчина вернулся в Сингапур 24 марта и получил второе предписание от иммиграционной службы. Там отметили, что Го продемонстрировал "безответственное поведение" в виде игнорирования карантинных обязательств", - пишет издание.
Из-за таких действий мужчины миграционная служба Сингапура аннулировала паспорт нарушителя и передала его дело в Министерство здравоохранения. Отмечается, что без паспорта человек не сможет пересечь границу страны, но остается гражданином Сингапура.
Как сообщалось ранее в УНН, количество смертей от коронавируса в мире превысило 30 тысяч человек.