Кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 30 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Станом на 5:50 неділі загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 30822 особи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Найбільше у світі смертей зафіксовано в Італії – 10023 особи і в Іспанії - 5982. У Китаї – 3177 особи за весь час епідемії.
Всього у світі 663828 інфікованих. У свою чергу, одужала 139451 людина.
Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США (124377), Італія (92472), Іспанія (73235), Німеччина (57695), Франція (38105)та Іран (35408).
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 356 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.