Количество смертей от коронавируса в мире превысило 30 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. По состоянию на 5:50 воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 30822 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Больше всего на свете смертей зафиксировано в Италии - 10023 человека и в Испании - 5982. В Китае - 3177 человека за все время эпидемии.
Всего в мире 663828 инфицированных. В свою очередь, выздоровел 139451 человек.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (124377), Италия (92472), Испания (73235), Германия (57695), Франция (38105) и Иран (35408).
Напомним, в Украине зафиксировано 356 случаев коронавирусной болезни COVID-19.