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У Сінгапурі анулювали паспорт порушника коронавірусного карантину

У Сінгапурі анулювали паспорт порушника коронавірусного карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Влада Сінгапуру анулювали паспорт 53-річного місцевого жителя, який порушив карантинні приписи. Про це УНН повідомляє із посиланням на газету Straits Times.

"53-річний Іллая Віктор Го 3 березня виїхав з Сінгапуру в Індонезію. Він повернувся назад 19 березня і отримав при в'їзді повідомлення про обов'язкову домашню ізоляцію строком на два тижні в рамках заходів по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що він, однак, того ж дня знову відправився до Індонезії, незважаючи на те, що його могли оштрафувати на 10 тис. доларів, або ж взяти під варту на строк до півроку.

"Чоловік повернувся до Сінгапуру 24 березня і отримав другий припис від імміграційної служби. Там відзначили, що Го продемонстрував "безвідповідальну поведінку" у вигляді ігнорування карантинних зобов'язань", - пише видання.

Через такі дії чоловіка міграційна служба Сінгапуру анулювала паспорт порушника і передала його справу до Міністерства охорони здоров'я. Відзначається, що без паспорта чоловік не зможе перетнути кордон країни, але залишається громадянином Сінгапуру.

Як повідомлялося раніше в УНН, кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 30 тисяч осіб

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