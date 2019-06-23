В Симферопольском СИЗО, где удерживают Бекирова, вспыхнула эпидемия кори

"Мне только что стало известно, что в Симферопольском СИЗО, где удерживают Эдема Бекирова, эпидемия кори. Об этом сообщил адвокат крымского татарина", - написала Денисова.

По ее словам, всех больных из СИЗО помещают в медсанчасть, где находится Эдем.

"Он не болел корью. Из-за отсутствия иммунитета вероятность его заражения очень высока. Учитывая критическое состояние здоровья Эдема Бекирова, его дальнейшее пребывание в СИЗО крайне опасно", - подчеркнула омбудсмент.

В то же время она сообщила, что адвокаты убедились в том, что Бекирова вывозили на краткосрочное обследование, чтобы не выполнять решения Европейского суда по правам человека, который 12 июня обязал немедленно госпитализировать Бекирова в больницу нетюремного типа для оказания ему квалифицированной медицинской помощи.

"Однако, Россия до сих пор игнорирует решения ЕСПЧ. Я обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой во исполнение решения ЕСПЧ, безотлагательно госпитализировать Эдема Бекирова в больницу нетюремного типа и проинформировала ее об эпидемии кори в Симферопольском СИЗО, которая является угрожающей для жизни крымского татарина", - подчеркнула она.

Как сообщал УНН, Европейский суд по правам человека 11 июня принял решение по делу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого в Крыму в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. В частности, суд постановил срочно перевести его в больницу.