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У Сімферопольському СІЗО, де утримують Бекірова, спалахнула епідемія кору

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 червня. УНН. У сімферопольському СІЗО окупованого Криму, де утримують кримськотатарського активіста Едема Бекірова, спалахнула епідемія кору. Про це з посиланням на слова адвоката написала у Facebook Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

У Сімферопольському СІЗО, де утримують Бекірова, спалахнула епідемія кору

“Мені щойно стало відомо, що в Сімферопольському СІЗО, де утримується Едем Бекіров, епідемія кору. Про це повідомив адвокат кримського татарина”, — написала Денісова.

З її слів, всіх хворих з СІЗО поміщають у медсанчастину, де перебуває Едем.

“Він не хворів на кір. Через відсутність імунітету ймовірність його зараженнь дуже висока. Враховуючи критичний стан здоров’я Едема Бекірова, його подальше перебування в СІЗО є вкрай небезпечним”, — підкреслила омбудсмент.

Водночас вона повідомила, що адвокати переконалися в тому, що Бекірова вивозили на короткострокове обстеження, аби не виконувати рішення Європейського суду з прав людини, який 12 червня зобов’язав негайно госпіталізувати Бекірова до лікарні нетюремного типу для надання йому кваліфікованих медичної допомоги.

“Проте, Росія до цього часу ігнорує рішення ЄСПЛ. Я звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової на виконання рішення ЄСПЛ, невідкладно госпіталізувати Едема Бекірова до лікарні нетюремного типу та поінформувала її про епідемію кору у Сімферопольському СІЗО, яка є загрозливою для життя кримського татарина”, — підкреслила вона.

Як повідомляв УНН, Європейський суд з прав людини 11 червня ухвалив рішення у справі кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого в Криму в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Зокрема, суд постановив терміново перевести його до лікарні.

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