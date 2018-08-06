В Симферополе под муралом с Путиным нарисовали Сенцова и Кольченко

“Художники поддерживают Олега Сенцова и передают, что в Симферополе есть его сторонники”, — подчеркнули в сообществе.

Рисунок появился под муралом с изображением Владимира Путина и надписью: “Крым — это наше общее достояние”. На рисунке с изображением Сенцова и Кольченко, политические узники стоят вместе за решеткой.

Как сообщал УНН, 4 августа в Москве состоялся флешмоб в поддержку заключенного украинского режиссера Олега Сенцова.