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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 29286 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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8 марта, 10:25 • 128757 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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В Симферополе под муралом с Путиным нарисовали Сенцова и Кольченко

Киев  •  УНН

 • 11081 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. В понедельник, 6 августа, в окупированном Симферополе под муралом с изображением президента России Владимира Путина появилось изображение украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко. Фото опубликовали 6 августа в группе “Save Oleg Sentsov” в Facebook, передает УНН.

“Художники поддерживают Олега Сенцова и передают, что в Симферополе есть его сторонники”, — подчеркнули в сообществе.

Рисунок появился под муралом с изображением Владимира Путина и надписью: “Крым — это наше общее достояние”. На рисунке с изображением Сенцова и Кольченко, политические узники стоят вместе за решеткой.

Как сообщал УНН, 4 августа в Москве состоялся флешмоб в поддержку заключенного украинского режиссера Олега Сенцова.

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