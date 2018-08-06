У Сімферополі під муралом з Путіним намалювали Сенцова і Кольченка
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У понеділок, 6 серпня, в окупованому Сімферополі під муралом із зображенням президента Росії Володимира Путіна з'явилося зображення українських політв'язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченка. Фото опублікували 6 серпня в групі "Save Oleg Sentsov" в Facebook, передає УНН.
"Художники підтримують Олега Сенцова і передають, що в Сімферополі є його прихильники", - наголосили в співтоваристві.
Малюнок з'явився під муралом із зображенням Володимира Путіна і написом: "Крим - це наше спільне надбання". На малюнку із зображенням Сенцова і Кольченка, політичні в'язні стоять разом за гратами.
Як повідомляв УНН, 4 серпня в Москві відбувся флешмоб на підтримку ув'язненого українського режисера Олега Сенцова.