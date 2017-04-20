В январе-марте 2017 года импорт бензинов в Украину сократился на 15%
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В первом квартале 2017 года украинские компании сократили импорт бензинов на 45,6 тыс. т (15%) по отношению к аналогичному периоду 2016 года – до 259,6 тыс. т. Такие данные представила консалтинговая компания UPECO, передает УНН.
Так, за первые три месяца 2017 года поставки бензина А-92 снизились на 22,3 тыс. т до 105,5 тыс. т, бензинов А-95 - на 23,4 тыс. т до 153 тыс. т, импорт А-98 остался на уровне 2016 года – 1,1 тыс. т.
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Импорт белорусских бензинов производства Мозырского и Новополоцкого НПЗ составил 82,8% поставок на украинский рынок. Бензины производства польско-литовского концерна Orlen заняли на рынке 14,7%.
Остальные 2,5% приходится на топливо производства Дунайского НПЗ (входит в венгерский концерн MOL), а также НПЗ Petrotel Lukoil в г. Плоешти.
Напомним, в Украине выросли цены на автогаз. По оценкам экспертов, это происходит из-за дефицита ресурса.