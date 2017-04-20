У січні-березні 2017 року імпорт бензинів в Україну скоротився на 15%
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У першому кварталі 2017 року українські компанії скоротили імпорт бензинів на 45,6 тис. т (15%) порінвняо з аналогічним періодом 2016 року - до 259,6 тис. т. Такі дані представила консалтингова компанія UPECO, передає УНН.
Так, за перші три місяці 2017 року поставки бензину А-92 знизилися на 22,3 тис. т до 105,5 тис. т, бензину А-95 - на 23,4 тис. т до 153 тис. т, імпорт А- 98 залишився на рівні 2016 року - 1,1 тис. т.
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Імпорт білоруських бензинів виробництва Мозирського і Новополоцького НПЗ становив 82,8% поставок на український ринок. Бензини виробництва польсько-литовського концерну Orlen зайняли на ринку 14,7%.
Решта 2,5% припадає на паливо виробництва Дунайського НПЗ (входить в угорський концерн MOL), а також НПЗ Petrotel Lukoil в м. Плоєшті.
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