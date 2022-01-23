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15 марта, 19:03 • 107585 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 145657 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125006 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118415 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105644 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101860 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94665 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 125271 просмотра

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14 марта, 19:57 • 127878 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127367 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
В Швейцарии строители обнаружили древний амфитеатр

В Швейцарии строители обнаружили древний амфитеатр

Киев • УНН

 • 17500 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В Швейцарии строители случайно раскопали древний римский амфитеатр. Открытие было сделано в регионе города Кайзераугст во время строительства лодочной станции на Рейне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Kanton Aargau.

Детали

Площадь амфитеатра примерно 50 на 40 метров с большими входными воротами. Также были найдены остатки другого входа на западной стороне амфитеатра.

Предположительно, он был построен в 4 веке до нашей эры и, таким образом, его можно считать самым молодым из известных амфитеатров Римской империи.

Напомним

В Китае исследователи обнаружили окаменелость растения возрастом 164 млн лет.

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