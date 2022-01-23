У Швейцарії будівельники виявили давній амфітеатр
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У Швейцарії будівельники випадково розкопали давній римський амфітеатр. Відкриття було зроблено в регіоні міста Кайзераугст під час будівництва човнової станції на Рейні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Kanton Aargau.
Деталі
Площа амфітеатру приблизно 50 на 40 метрів із великими вхідними воротами. Також було знайдено залишки іншого входу на західній стороні амфітеатру.
Імовірно, він був побудований в 4 столітті до нашої ери й, таким чином, його можна вважати наймолодшим з відомих амфітеатрів Римської імперії.
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