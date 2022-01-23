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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Шахед-136

У Швейцарії будівельники виявили давній амфітеатр

У Швейцарії будівельники виявили давній амфітеатр

Київ • УНН

 • 17501 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. У Швейцарії будівельники випадково розкопали давній римський амфітеатр. Відкриття було зроблено в регіоні міста Кайзераугст під час будівництва човнової станції на Рейні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Kanton Aargau.

Деталі 

Площа амфітеатру приблизно 50 на 40 метрів із великими вхідними воротами. Також було знайдено залишки іншого входу на західній стороні амфітеатру.

Імовірно, він був побудований в 4 столітті до нашої ери й, таким чином, його можна вважати наймолодшим з відомих амфітеатрів Римської імперії.

Нагадаємо 

У Китаї дослідники виявили скам'янілість рослини віком 164 млн років.

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