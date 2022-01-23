У Швейцарії будівельники виявили давній амфітеатр

Деталі

Площа амфітеатру приблизно 50 на 40 метрів із великими вхідними воротами. Також було знайдено залишки іншого входу на західній стороні амфітеатру.

Імовірно, він був побудований в 4 столітті до нашої ери й, таким чином, його можна вважати наймолодшим з відомих амфітеатрів Римської імперії.

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