В Швеции найдены похищенные короны Карла IX
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Полиция Швеции наткнулась на похищенные в прошлом году королевские клейноды, речь идет о исторических символах власти короля Карла IX Ваза и королевы Кристины - две короны и государство (символ власти монарха - ред.). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
В заявлении полиции говорится: "Все, кажется, свидетельствует о том, что неподалеку Стокгольма были обнаружены похищенные похоронные регалии короля Карла IX". Больше деталей в полиции расскажут, когда убедятся, что это действительно те драгоценности.
Напомним, 31 июля в соборе города Стренгнес, неподалеку Стокгольма, воры пробили стеклянную витрину, которая вмещала погребальные предметы короля Карла IX и его супруги королевы Кристины, и украли две короны и государство (символ власти монарха), датируемые ХVІІ веком.
В краже обвиняют 22-летнего гражданина Швеции, 12 сентября его арестовали.
Отметим, королевские клейноды датированы 1611 годом, их стоимость составляет 65 млн крон (7,2 миллиона долларов).