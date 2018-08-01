У Швеції викрали корони Карла IX і його дружини
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. У Швеції, у підстокгольмському кафедральному соборі у Стренгнес, викрадено королівські клейноди. Зникли історичні символи влади короля Карла IX Ваза і королеви Христини – дві корони та держава (символ влади монарха - ред.). Про це повідомляє УНН з посиланянм на ВВС.
Свідки сказали, що бачили двох чоловіків, що вибігли з собору, який був відкритий для публіки та влаштував ярмарок.
Пізніше їх бачили, коли вони сідали у моторний човен на озері Маларен, після цього їхні сліди зникли.
Поліція нині розшукує їх за допомогою автомобілів і гелікоптера.
Нагадаємо, у Великій Британії 69-річна бабуся, яка збиралася викинути знайдену коробку "мотлоху" зі старими монетами у відро для сміття, була вражена, виявивши, що одна з них коштує 100 тисяч фунтів стерлінгів.