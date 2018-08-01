У Швеції викрали корони Карла IX і його дружини

Свідки сказали, що бачили двох чоловіків, що вибігли з собору, який був відкритий для публіки та влаштував ярмарок.



Пізніше їх бачили, коли вони сідали у моторний човен на озері Маларен, після цього їхні сліди зникли.



Поліція нині розшукує їх за допомогою автомобілів і гелікоптера.



Нагадаємо, у Великій Британії 69-річна бабуся, яка збиралася викинути знайдену коробку "мотлоху" зі старими монетами у відро для сміття, була вражена, виявивши, що одна з них коштує 100 тисяч фунтів стерлінгів.