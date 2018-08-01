В Швеции похитили короны Карла IX и его жены

Свидетели сказали, что видели двух мужчин, которые выбежали из собора, который был открыт для публики и устраивал ярмарку.



Позже их видели, когда они садились в моторную лодку на озере Маларен, после этого их следы исчезли.



Полиция сейчас разискивает их с помощью автомобилей и вертолета.



Напомним, в Великобритании 69-летняя бабушка, которая собиралась выбросить найденную коробку "хлама" со старыми монетами в мусорное ведро, была поражена, обнаружив, что одна из них стоит 100 000 фунтов стерлингов.