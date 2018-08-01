В Швеции похитили короны Карла IX и его жены
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. В Швеции, в подстокгольмськом кафедральном соборе в Стренгнес, похищено королевские клейноды. Исчезли исторические символы власти короля Карла IX Ваза и королевы Кристины - две короны и государство (символ власти монарха - ред.). Об этом сообщает УНН со посиланянм на ВВС.
Свидетели сказали, что видели двух мужчин, которые выбежали из собора, который был открыт для публики и устраивал ярмарку.
Позже их видели, когда они садились в моторную лодку на озере Маларен, после этого их следы исчезли.
Полиция сейчас разискивает их с помощью автомобилей и вертолета.
Напомним, в Великобритании 69-летняя бабушка, которая собиралась выбросить найденную коробку "хлама" со старыми монетами в мусорное ведро, была поражена, обнаружив, что одна из них стоит 100 000 фунтов стерлингов.