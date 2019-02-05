У Швеції знайдено викрадені корони Карла IX

У заяві поліції йдеться: "Все, здається, свідчить про те, що неподалік Стокгольма були виявлені викрадені похоронні регалії короля Карла IX". Більше деталей у поліції розкажуть, коли переконаються, що це дійсно ті коштовності.

Нагадаємо, 31 липня у соборі міста Стренгнес, неподалік Стокгольма, злодії пробили скляну вітрину, яка вміщала поховальні предмети короля Карла IX та його дружини королеви Крістіни, і вкрали дві корони і державу (символ влади монарха), що датуються ХVІІ століттям.

У крадіжці звинувачують 22-річного громадянина Швеції, 12 вересня його арештували.

Зазначимо, королівські клейноди датовані 1611 роком, їхня вартість становить 65 мільйонів крон (7,2 мільйона доларів).