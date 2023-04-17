В Швеции начинаются крупнейшие за 25 лет военные учения. Украина заявлена среди участников
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Швеции в понедельник стартуют учения вооруженных сил "Aurora-23". Учения проходят с 17 апреля по 11 мая, пишет УНН со ссылкой на сообщение ВС Швеции.
Детали
В учениях примут участие армия, военно-морской флот, авиация и национальная гвардия страны совместно с международными партнерами.
"Целью учений является усиление собранного потенциала для отражения вооруженному нападению на Швецию", - отмечают в ВС Швеции.
Учения проводятся в воздухе, на земле и на море во многих частях страны.
"Aurora-23", как указывается, являются "крупнейшими национальными учениями такого рода за более чем 25 лет". Участвуют 14 стран и около 26 000 женщин и мужчин.
"Страны-участницы, кроме Швеции, это США, Великобритания, Финляндия, Польша, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва, Украина, Дания, Австрия, Германия и Франция", - сказано в сообщении.
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