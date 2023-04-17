У Швеції починаються найбільші за 25 років військові навчання. Україна заявлена серед учасників
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Швеції в понеділок стартують навчання збройних сил "Aurora-23". Навчання проходять з 17 квітня по 11 травня, пише УНН з посиланням на повідомлення ЗС Швеції.
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У навчаннях візьмуть участь армія, військово-морський флот, авіація та національна гвардія країни спільно з міжнародними партнерами.
"Метою навчань є посилення зібраного потенціалу протидії збройному нападу на Швецію", - зазначають у ЗС Швеції.
Навчання проводяться в повітрі, на землі та на морі в багатьох частинах країни.
"Aurora-23", як вказується, є "найбільшими національними навчаннями такого роду за більш ніж 25 років". Участь беруть 14 країн і близько 26 000 жінок і чоловіків.
"Країни-учасниці, окрім Швеції, це США, Велика Британія, Фінляндія, Польща, Норвегія, Естонія, Латвія, Литва, Україна, Данія, Австрія, Німеччина та Франція", - сказано у повідомленні.
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