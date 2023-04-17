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У Швеції починаються найбільші за 25 років військові навчання. Україна заявлена серед учасників

У Швеції починаються найбільші за 25 років військові навчання. Україна заявлена серед учасників

Київ • УНН

 • 549358 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Швеції в понеділок стартують навчання збройних сил "Aurora-23". Навчання проходять з 17 квітня по 11 травня, пише УНН з посиланням на повідомлення ЗС Швеції.

Деталі

У навчаннях візьмуть участь армія, військово-морський флот, авіація та національна гвардія країни спільно з міжнародними партнерами.

"Метою навчань є посилення зібраного потенціалу протидії збройному нападу на Швецію", - зазначають у ЗС Швеції.

Навчання проводяться в повітрі, на землі та на морі в багатьох частинах країни. 

"Aurora-23", як вказується, є "найбільшими національними навчаннями такого роду за більш ніж 25 років". Участь беруть 14 країн і близько 26 000 жінок і чоловіків.

"Країни-учасниці, окрім Швеції, це США, Велика Британія, Фінляндія, Польща, Норвегія, Естонія, Латвія, Литва, Україна, Данія, Австрія, Німеччина та Франція", - сказано у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Швеція виділить додаткові 58 млн євро для власних збройних сил на вступ до НАТО

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