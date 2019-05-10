В шведском городе Мальмё произошел взрыв в ресторане
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Взрыв произошел в пятницу ночью в ресторане шведского города Мальмё, о пострадавших данных нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету Barometern.
По данным газеты, взрывом были выбиты стекла нескольких окон здания, однако возгорания не возникло. На месте работает полиция, а также взрывотехники. Других подробностей не приводится.
Напомним, ранее взрыв произошел в магазине в шведском городе Норрчёпинг. В результате были разбиты несколько окон. По предварительным данным, очаг взрыва находился внутри складского помещения.