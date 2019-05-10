У шведському місті Мальме стався вибух в ресторані
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Вибух стався в п'ятницю вночі в ресторані шведського міста Мальме, про постраждалих даних немає. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету Barometern.
За даними газети, вибухом було вибито скло декількох вікон будівлі, проте загоряння не виникло. На місці працює поліція, а також вибухотехніки. Інших подробиць не наводиться.
Нагадаємо, раніше вибух стався в магазині в шведському місті Норрчепінг. В результаті були розбиті декілька вікон. За попередніми даними, осередок вибуху знаходився всередині складського приміщення.