В Штутгарте беженец-рецидивист зарубил мечом мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В немецком Штутгарте беженец зарубил мужчину. Орудием убийства был меч. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bild.
"В среду днем Исса Мухаммед в Штутгарте прямо посреди улицы зарубил насмерть 36-летнего Вильгельма Л.", - говорится в сообщении.
Полиция поймала убийцу через несколько часов.
По мнению прокуроров, мотивы преступления только личные: "религиозных или политических мотивов нет".
Известно, что несколько недель Мухаммед делил квартиру с Вильгельмом Л. В среду он ждал своего соседа в районе Фасаненгоф. Вспыхнула ссора, и тогда злоумышленник достал меч и начал наносить удары.
Подозреваемый уже был известен полиции. Ранее районный суд Нойруппин (Бранденбург) осуждал его за кражи и нанесение ущерба.
По официальным данным полиции, Мухаммед приехал из Сирии и с 2015 года имеет вид на жительство в Германии.
Впрочем, есть основания полагать, что на самом деле это 30-летний палестинец, который приехал из Иордании. В таком случае его заявка на убежище не имела бы шансов на успех, поскольку Иордания считается "безопасной страной происхождения".
Напомним, в Германии беременная женщина потеряла ребенка из-за нападения мигранта с ножом.