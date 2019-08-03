У Штутгарті біженець-рецидивіст зарубав мечем чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У німецькому Штутгарті біженець зарубав чоловіка. Знаряддям убивства був меч. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bild.
"У середу вдень Ісса Мухаммед у Штутгарті просто посеред вулиці зарубав на смерть 36-річного Вільгельма Л.", - йдеться у повідомленні.
Поліція спіймала вбивцю за кілька годин.
На думку прокурорів, мотиви злочину лише особисті: "Релігійних чи політичних мотивів немає".
Відомо, що кілька тижнів Мухаммед ділив квартиру з Вільгельмом Л. У середу він чекав свого сусіда в районі Фасаненгоф. Спалахнула сварка, і тоді зловмисник дістав меч і почав завдавати ударів.
Підозрюваний вже був відомий поліції. Раніше районний суд Нойруппіна (Бранденбург) засуджував його за крадіжки та завдання збитків.
За офіційними даними поліції, Мухаммед приїхав із Сирії і з 2015 року має дозвіл на проживання у Німеччині.
Утім, є підстави вважати, що насправді це 30-річний палестинець, який приїхав з Йорданії. У такому разі його заявка на притулок не мала б шансів на успіх, оскільки Йорданія вважається "безпечною країною походження".
Нагадаємо, у Німеччині вагітна жінка втратила дитину через напад мігранта з ножем.