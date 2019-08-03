У Штутгарті біженець-рецидивіст зарубав мечем чоловіка

"У середу вдень Ісса Мухаммед у Штутгарті просто посеред вулиці зарубав на смерть 36-річного Вільгельма Л.", - йдеться у повідомленні.

Поліція спіймала вбивцю за кілька годин.

На думку прокурорів, мотиви злочину лише особисті: "Релігійних чи політичних мотивів немає".

Відомо, що кілька тижнів Мухаммед ділив квартиру з Вільгельмом Л. У середу він чекав свого сусіда в районі Фасаненгоф. Спалахнула сварка, і тоді зловмисник дістав меч і почав завдавати ударів.

Підозрюваний вже був відомий поліції. Раніше районний суд Нойруппіна (Бранденбург) засуджував його за крадіжки та завдання збитків.

За офіційними даними поліції, Мухаммед приїхав із Сирії і з 2015 року має дозвіл на проживання у Німеччині.

Утім, є підстави вважати, що насправді це 30-річний палестинець, який приїхав з Йорданії. У такому разі його заявка на притулок не мала б шансів на успіх, оскільки Йорданія вважається "безпечною країною походження".

Нагадаємо, у Німеччині вагітна жінка втратила дитину через напад мігранта з ножем.