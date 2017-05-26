На Шри-Ланке в результате оползней погибли десятки людей
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В результате масштабных оползней, вызванных сильными и продолжительными ливнями, на Шри-Ланке погибли около 57 человек. Такую информацию обнародовали сегодня власти страны, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
В частности, по предварительным данным, в расположенном к югу от столицы округе Калутара жертвами оползней стали по меньшей мере 37 человек. Еще около 20 погибли в округе Ратнапура.
Представители властей сообщили, что более 10 тысяч человек покинули свои дома, спасаясь от последствий непогоды. В Министерстве внутренних дел страны призвали к эвакуации жителей населенных пунктов, расположенных вблизи рек, которые могут выйти из берегов.
Как сообщал УНН, в середине апреля на Шри-Ланке огромная гора мусора накрыла 40 домов. При этом шесть человек погибли, еще 10 получили травмы.