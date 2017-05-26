На Шрі-Ланці внаслідок зсувів грунту загинули десятки людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Унаслідок масштабних зсувів грунту, спричинених сильними і тривалими зливами, на Шрі-Ланці загинуло приблизно 57 осіб. Таку інформацію оприлюднила сьогодні влада країни, передає УНН із посиланням на Deutsche Welle.
Зокрема, за попередніми даними, в розташованому на південь від столиці окрузі Калутара жертвами зсувів грунту стали щонайменше 37 людей. Ще близько 20 осіб загинули в окрузі Ратнапура.
Представники влади повідомили, що більше 10 тисяч людей залишили свої домівки, рятуючись від наслідків негоди. У Міністерстві внутрішніх справ країни закликали до евакуації мешканців населених пунктів, розташованих поблизу річок, які можуть вийти з берегів.
Як повідомляв УНН, у середині квітня на Шрі-Ланці велетенська гора сміття накрила 40 будинків. При цьому шестеро людей загинули, ще 10 отримали травми.