В школе на Закарпатье произошел пожар, эвакуировали более 170 учеников
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В спортивном зале школы в Сваляве на Закарпатье произошел пожар, эвакуировали более 170 учеников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области.
Сообщение о задымлении на территории общеобразовательной школы № 1, на улице Освобождения в городе Свалява, спасатели получили 20 января в 8:39.
"Прибыв на место, специалисты ГСЧС выяснили, что пожар возник в подсобном помещении спортивного зала на площади 40 кв. м. Для обеспечения безопасности спасателями и педагогами была проведена эвакуация 20 детей из спортивного зала и еще 157 из школы", - указали в ведомстве.
В 9:05 пожар локализован и в 9:26 ликвидирован окончательно. Сумма ущерба и причина пожара устанавливаются. Пострадавших нет.
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